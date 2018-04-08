Сенсация в Лиге чемпионов: "Рома" разгромила "Барселону" и вышла в полуфинал

"Рома" добыла в Риме сенсационную победу над "Барселоной" и вышла в свой первый полуфинал Кубка чемпионов с 1984 года.

"Рома" сенсационно победила "Барселону" в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА. Римляне забили каталонцам три безответных мяча на "Олимпико" после гостевого поражения со счетом 1:4.

За всю историю Лиги чемпионов командам лишь дважды удавалось пройти дальше после поражения в три мяча в первом матче. "Рома" на пути к исторической победе открыла счет на шестой минуте, когда Эдин Джеко реализовал выход один на один с вратарем.

Хозяева могли забить еще, но упустили ряд моментов до перерыва, зато во втором тайме заслуженно удвоили преимущество. Жерар Пике сфолил на Джеко в штрафной, и Даниэле Де Росси на исходе часа игры реализовал пенальти.

Точку в противостоянии поставил Костас Манолас, который за восемь минут до конца отметился точным ударом головой после подачи с углового.

Во втором противостоянии, участники которого играли ответный матч 10 апреля, "Ливерпуль" эффектно вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, одержав вторую подряд победу над "Манчестер Сити" (общ. 5:1) благодаря голам Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино после перерыва.

"Сити", проигравший первый матч на выезде со счетом 0:3, с первых минут бросился в атаку и почти сразу добился своего, когда Рахим Стерлинг оторвался от соперников и прострелил на Габриэла Жезуса, который пробил Лориуса Кариуса уже на второй минуте. Команда Хосепа Гвардиолы продолжала доминировать весь первый тайм и вполне могла еще больше сократить разрыв по сумме двух встреч, будь поудачливее Бернарду Силва, чей удар после рикошета пришелся в стойку.

"Ливерпуль" выдержал этот нелегкий шторм и на 56-й минуте восстановил равенство на табло, до предела усложнив и без того тяжелую задачу "Сити". Садьо Мане потерял мяч в борьбе с защитниками, однако голкипер "Сити" Эдерсон не смог зафиксировать снаряд, и подоспевший Салах поразил цель с острого угла. Последние вопросы отпали за 13 минут до конца - Фирмино обокрал Николаса Отаменди, вошел в штрафную и пробил низом. Мяч рикошетом от штанги снова оказался в сетке ворот Эдерсона.

Источник: официальный сайт УЕФА