С 10 по 11 апреля в Минске проходит семинар группы ВТБ на тему «Альтернативные каналы продаж, POS кредитование и CRM». В обсуждениях принимают участие руководители профильных подразделений банков, входящих в группу ВТБ, из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстана.

Ирина Азаревич, начальник Управления продаж в дистанционных каналах и развития отношений с клиентами: «Одно из направлений стратегии группы ВТБ – предоставление максимального количества сервисов и услуг через дистанционные каналы: посредством мобильного банкинга, интернет-банка и по телефону. Обмен практиками позже позволяет использовать лучшие из них непосредственно в работе. В частности, нам очень интересен опыт коллег из Армении и Грузии, которым удается эффективно работать с клиентами, находящимися в трудно доступной для сети Интернет местности, и предоставлять услуги дистанционно в непростых технических условиях. Мы в свою очередь делимся опытом продаж по телефону, а также через точки POS-кредитования. Нам приятно отметить, что по этим направлениям Банк ВТБ (Беларусь) является одним из лидеров среди дочерних банков».

Основными темами заседания станут развитие дистанционных каналов и использование инновационных решений, единые стандарты процессов и обслуживания в call-центрах дочерних банков в СНГ и Грузии, оптимизация CRM продаж и др. Также в рамках встречи будет обсуждаться развитие POS-кредитования в банке ВТБ (Беларусь): технология предоставления кредитов, особенности работы с партнерами, точки-сателлиты, модель продаж, интернет POS-кредитование, CRM в POS канале.

Справка:

CRM — модель взаимодействия, основанная на постулате, что центром всей философии бизнеса является клиент, а главными направлениями деятельности компании являются меры по обеспечению эффективного маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. Поддержка этих бизнес-целей включает сбор, хранение и анализ информации о потребителях, поставщиках, партнёрах, а также о внутренних процессах компании. Функции для поддержки этих бизнес-целей включают продажи, маркетинг, поддержку потребителей.

POS-кредитование (POS — Point Of Sale) — направление розничного бизнеса банков, предусматривающее выдачу кредитов на определенные товары непосредственно в торговых точках.