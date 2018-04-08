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11. 04. 2018

В Кремле рассказали об "истинном нормандском формате"

Лидеры Украины, Франции и Германии могут проводить соместные встречи, но это не "истинный" нормандский формат. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает Российская газета в среду, 11 апреля.

"Тут можно только смотреть, как они могут и могут ли повлиять на судьбу Донбасса", – сказал Песков и предложил журналистам дождаться этой встречи.

"Если такой саммит будет, наверняка, существуют вопросы, которые страны предпочитают обсуждать в формате троих", – отметил Песков, отвечая на вопрос, нет ли у России обиды, что ее не пригласили.

"Но истинный нормандский формат подразумевает участие России", – резюмировал представитель Кремля.

Накануне стало известно, что в ближайшее время состоится встреча лидеров Украины, Германии и Франции. Президент России Владимир Путин на нее приглашаться не будет.

Источник: korrespondent.net

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