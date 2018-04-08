Рынок труда в Беларуси в I квартале: число вакансий растет, конкуренция снижается

В I квартале 2018 года в Беларуси ежедневно было активно в среднем 23 097 вакансий и 164 684 резюме. О том, какие изменения произошли на рынке труда в I квартале 2018 года, рассказывает Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY.

Вакансии – стабильный прирост

В I квартале 2018 года сохранилась тенденция роста вакансий, которая наблюдалась на протяжении всего 2017 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост вакансий составил 52,8%. А в сравнении с IV кварталом 2017 года – 7,9%.

Лидером по количеству размещаемых вакансий на сайте (от общего числа вакансий) остается профессиональная область «Продажи» - 28,1%. На 2-м месте – «Информационные технологии, интернет, телеком» - 13,2%. На 3-м месте, практически с одинаковым количеством размещенных вакансий, идут профобласти - «Транспорт, логистика» и «Производство». Стоит отметить, что еще в IV квартале 2017 года профессиональная область «Транспорт, логистика» занимала 5-е место.

Количество ежедневно активных резюме увеличилось на 5,5%

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в I квартале 2018 года среднее количество ежедневно активных резюме увеличилось на 5,5%, по сравнению с IV кварталом 2017 года прирост составил 0,8%.

Структура резюме в анализируемом периоде не изменилась: так же, как и в прошлом году, чаще всего размещали/обновляли свое резюме соискатели с пометкой «Начало карьеры, студенты». На 2-м и 3-м местах по популярности среди соискателей находятся профобласти «Продажи» и «Транспорт, логистика», соответственно.

Конкуренция продолжает постепенно снижаться

Конкуренция за рабочие места в целом по Беларуси по-прежнему продолжает снижаться: в I квартале 2018 года на 1 вакансию в среднем приходилось 7,1 резюме.

Снижение конкуренции наблюдалось, практически, во всех сферах.

Специалистам, разместившим своё резюме в категории «Начало карьеры, студенты», по-прежнему непросто найти работу – конкуренция составляет 27 резюме на одну вакансию.

Чаще других работодатели ищут специалистов с опытом