"Ювентус" едва не сотворил второе чудо: сумасшедшая развязка матча с "Реалом"

Только пенальти на последней минуте компенсированного времени второго тайма матча в Мадриде позволил "Реалу" выйти в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА. Футболисты "Юве" сотворили практически невозможное и вели в счете 3:0 на чужом поле вплоть до 93-й минуты, но не смогли перевести матч в овертайм.

Первый матч в Италии закончился со счетом 4:1 в пользу "Реала". В Мадриде "Старая синьора" забила уже на второй минуте, затем на 37-й Марио Манджукич оформил дубль, а Блез Матюиди на 61-й установил счет 3:0, который позволял туринцам рассчитывать как минимум на дополнительное время. После этого "Ювентус" сбавил обороты, а "Реал" захватил инициативу, но не мог создать по сути ни одного голевого момента.

Уже на исходе 92-й минуте началась решающая атака "сливочных", в завершении которой после скидки Роналду Бенатья сбил в центре своей штрафной Лукаса Васкеса, и судья указал на 11-метровую отметку. Буффон бросился яростно протестовать и получил красную карточку, несмотря на капитанскую повязку, а вышедший на поле вместо него Щенстны не смог отразить удар Роналду в "девятку".

В итоге "Реал" с большим скрипом все же вышел в полуфинал, а "Ювентусу" не удалось повторить вчерашний подвиг "Ромы", которая, забив три безответных мяча, выбила из розыгрыша "Барселону".

Во втором сегодняшнем матче мюнхенская "Бавария" дома, не особо напрягаясь, сыграла вничью 0:0 с "Севильей" и уверенно победила по сумме двух матчей 2:1.