Яндекс.Такси заработало в Витебске

В Витебске появилось Яндекс.Такси. Это уже третий город Беларуси, где работает сервис. В феврале этого года Яндекс.Такси заново запустилось в Минске, а в начале апреля появилось и в Гомеле.

Чтобы заказать такси, достаточно открыть мобильное приложение и указать место, куда нужно доехать. Звонить диспетчеру и называть точный адрес не нужно. Сервис сам определяет, где находится пользователь, и направляет туда машину. Алгоритмы Яндекс.Такси учитывают расстояние и пробки на дорогах и находят водителя, который приедет к пользователю быстрее всего.

Цена поездки рассчитывается так: посадка и первые 4 километра стоят два рубля. Дальше — 50 копеек за километр и 3 копейки за минуту в пути. Поездка от Смоленского рынка до телезавода обойдется примерно в 3 рубля 10 копеек. От площади Ленина до Тарного — в 4 рубля 40 копеек.

«За счет "умной" системы распределения заказов Яндекс.Такси уменьшает себестоимость поездок. Большая часть себестоимости — простой машины без пассажиров, поиск следующего клиента и холостой пробег. Алгоритмы Яндекс.Такси сокращают эти расходы. Поездки становятся дешевле для пользователей, и при этом водители зарабатывают больше», — рассказывает директор по развитию бизнеса в России и Беларуси Алексей Федотов.

Пока что пользователи расплачиваются за поездку наличными. В ближайших планах Яндекс.Такси добавить оплату банковской картой. Её можно будет привязать к аккаунту, чтобы каждый раз не вводить номер заново.

В конце пути пользователь ставит оценку поездке. Оценка влияет на рейтинг водителя. Если водитель получает много низких отзывов — система блокирует его аккаунт.

В приложении действует круглосуточная служба онлайн-поддержки. Если пассажир недоволен поездкой, забыл в машине вещи или хочет задать вопрос — он может написать в приложении, и ему помогут.

Яндекс.Такси не работает с водителями напрямую. Оно сотрудничает с таксопарками и диспетчерскими службами. В Витебске к сервису уже подключены более 30 машин.

Приложение Яндекс.Такси бесплатное. Скачать его можно для iOS и Android.