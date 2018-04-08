МТС запускает новые услуги «Безлимит на соцсети» и «Безлимит на мессенджеры»

Стримить, постить, скролить, загружать фото и общаться в интернете абоненты МТС теперь могут сколько угодно. Оператор предлагает новые услуги — «Безлимит на соцсети» и «Безлимит на мессенджеры».

Предложения действуют с 11 апреля и предусматривают неограниченный объем трафика на пользование социальными сетями Facebook, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники, ОК Live, Twitter и мессенджерами Viber, Telegram, WhatsApp, Snapchat.



Услуги доступны на всех тарифах линейки 4G, а также на тарифных планах «Близкий», «Особый», «Детский», ULTRA, «Гостевой 7», «Гостевой 30». Стоимость каждой услуги — 2 рубля в месяц.



К запуску услуг оператор подготовил акцию для новых и действующих клиентов компании. При подключении до 31 августа новые клиенты оператора получают скидку 50% на абонентскую плату по тарифному плану и скидку 100% на услуги «Безлимит на соцсети» и «Безлимит на мессенджеры» в течение 90 дней с момента принятия участия в акции.



Действующие абоненты МТС при переходе на линейку «4G» получат скидку 50% на услуги «Безлимит на соцсети» и «Безлимит на мессенджеры» на аналогичный период.



Подробную информацию о новых услугах можно найти на специальном сайте: mts.by/mobile/social_media/.