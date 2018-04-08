Банк ВТБ (Беларусь) за 2017 год выдал новым клиентам среднего бизнеса 60 млн BYN

Банк ВТБ (Беларусь) подвел итоги работы в сегменте «Средний бизнес»: по состоянию на 1 января 2018 года кредитный портфель банка составил 197,7 млн BYN, количество клиентов сегмента средний бизнес достигло 531.

«Средний бизнес является одним из наиболее динамичных сегментов реального сектора экономики и корпоративного банковского рынка. За 2017 год общая сумма кредитов выданных новым клиентам банка составила сумму эквивалентную 60 млн BYN. Проведена значительная работа по изменению структуры кредитного портфеля корпоративных клиентов: увеличена доля кредитов в национальной валюте, что способствовало снижению валютных рисков»,- отметил заместитель председателя правления банка ВТБ (Беларусь) Сергей Дорошевич.

В тесном взаимодействии с банком ВТБ (ПАО) в 2017 году банк уделял пристальное внимание кредитным сделкам трансграничных связанных компаний, представленных на рынках Республики Беларусь и Российской Федерации, а также поддержке белорусского экспорта.

В качестве перспективного направления краткосрочного кредитования удовлетворялись потребности в оборотных средствах предприятий, в том числе путем использования инструментов торгового финансирования (аккредитивы, банковские гарантии), а также микрокредитов и овердрафтного кредитования.