Лявон Вольский представил «Лёгкія-лёгкія 2018»

Группа Volski представила новую версию песни «Лёгкія-лёгкія», приуроченную к старту тура по Беларуси. Первый концерт состоится 14 апреля в Red Pub в Гомеле.
В программе тура лучшие песни групп N.R.M., «Мроя» и из сольных альбомов Вольского в электрическом звучании. Новая версия «Лёгкія-лёгкія» была записана в Вильнюсе с норвежским саундпродюсером Снорре Бергерудом, который записывал альбомы «Грамадазнаўства» (2014) и «Псіхасаматыка» (2016).
– «Лёгкія-лёгкія» – одна из главных песен моей жизни. Она очень личная, но, как выяснилось через годы, эмоции, заложенные в ней, близки многим людям. Не так давно мы с продюсером Сноре и барабанщиком Синдрэ записали новую версию. Именно так она теперь звучит на наших концертах.
В группу Volski входят Лявон Вольский (вокал, гитара), Павел Трипуть (гитара), Алесь-Франтишек Мышкевич (бас), Павел Мамонов (барабаны). В дискографии группы альбомы «Грамадазнаўства» (2014) и «Псіхасаматыка» (2016). В репертуаре – весь бэк-каталог лучших песен коллективов с участием Лявона Вольского.
График тура: 14.04 – Гомель, 15.04 – Борисов, 21.04 – Витебск, 28.04 – Брест, 29.04 – Могилев, 12.05 – Гродно, 18.05 – Бобруйск, 19.05 – Светлогорск. Общая инфолиния: +375 33 661 14 32.
Аўтар фота - Андрэй Давыдчык
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