Лявон Вольский представил «Лёгкія-лёгкія 2018»

В программе тура лучшие песни групп N.R.M., «Мроя» и из сольных альбомов Вольского в электрическом звучании. Новая версия «Лёгкія-лёгкія» была записана в Вильнюсе с норвежским саундпродюсером Снорре Бергерудом, который записывал альбомы «Грамадазнаўства» (2014) и «Псіхасаматыка» (2016).

– «Лёгкія-лёгкія» – одна из главных песен моей жизни. Она очень личная, но, как выяснилось через годы, эмоции, заложенные в ней, близки многим людям. Не так давно мы с продюсером Сноре и барабанщиком Синдрэ записали новую версию. Именно так она теперь звучит на наших концертах.