Снопков: совершена эпохальная сделка для парка "Великий камень"

В середине мая 2018 года в состав акционеров управляющей компании белорусского индустриального парка "Великий камень" может войти компания Duisburger Hafen AG. Сделка по покупке немецкой компанией акций СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" одобрена на заседании советом директоров СЗАО, сообщил заместитель главы Администрации президента Беларуси Николай Снопков.

"Считаю, что для парка она является эпохальной", - заявил чиновник в программе "Неделя" на телеканале СТВ в воскресенье, 15 апреля.

Николай Снопков пояснил, что "Великий камень" позиционерует себя как жемчужину "Пояса и пути": логистика проходит из логистического хаба на Шелковом пути в китайском Урумчи с конечной точкой в немецком Дуйсбурге. Индустриальный парк же находится в середине этого пути. "Две трети контейнерных поездов из Китая останавливаются в Дуйсбурге, а между ними парк "Великий камень". Поэтому логично, что и китайская, и немецкая стороны участвуют в проекте. Это говорит о том, что они будут заинтересованы направлять грузы в парк", - сказал замглавы Администрации президента.

Николай Снопков также сообщил о решении совета директоров о том, что до конца 2018 года 10 резидентов парка "Великий камень" должны построить в нем свои предприятия. "Все резиденты парка собираются строиться. Думаю, уже в этом году, по крайней мере мы ставим такую задачу, что 10 резидентов должны построиться, а 25 – начать строительство", - сказал он.