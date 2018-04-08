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16. 04. 2018

Прогноз погоды: в Беларуси уже до +27 градусов

В Беларуси в понедельник, 16 апреля, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +19.. +24°С, по юго-западу +25.. +27°С.

В Минске сегодня: без осадков. Температура воздуха утром +9.. +11°С, днем +21.. +23°С, вечером +16.. +18°С, сообщает Белгидрометцентр.

Во вторник, 17 апреля, погоду будет определять фронтальный раздел, смещающийся с юго-запада Европы. Ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по южной половине страны кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +13..+19°С, по югу республики +20..+22°С.

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Беларусь
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