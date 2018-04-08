В Гомеле ограбили ювелирный магазин, украденное нашли у грабителя под ванной

Ограбление ювелирного магазина на проспекте Победы в Гомеле произошло вечером 15 апреля. Раскрыть преступление и задержать грабителя милиции удалось по горячим следам. Всего злоумышленник вынес из магазина «Ювелир-Карат» 17 золотых цепочек различного плетения общим весом 335,25 грамма на сумму 49102 рубля.

По словам продавцов, неизвестный мужчина в капюшоне и солнцезащитных очках похитил ювелирные изделия с витрины. Как выяснили правоохранители, грабителем оказался безработный 20-летний гомельчанин. Все украденное имущество было обнаружено во время обыска в его квартире под ванной, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Возбуждено уголовное дело за грабеж, совершенный организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 206 УК Беларуси). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 13 лет с конфискацией имущества.