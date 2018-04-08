Андрейченко обвинил Россию в нарушении норм ЕАЭС в торговле

Спикер беолрусского парламента Владимир Андрейченко заявил о нарушении Россией норм Евразийского экономического союза, в частности в торговле сельхозпродукцией. По его словам, это мнение разделяют и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, с которыми он встречался на прошлой неделе.

Председатель Палаты представителей подучеркнул, что решением спорных вопросов в торговле с Россией должны активнее заниматься заинтересованные ведомства с обеих сторон.

"Надо договариваться, это их непосредственная функция. Будем помогать, безусловно, парламентарии не будут в стороне", - сказал Владимир Андрейченко в эфире телеканала "Беларусь 1" вечером в воскресенье.

Как сообщал Телеграф, Россия в последнее время неоднократно высказывала претензии к качеству белорусского мяса и молока и постоянно грозит ввести запрет на ввоз белорусской сельхозпродукции. Кроме того, Россельхознадзор регулярно обвиняет Беларусь в реэкспорте в Россию санкционных товаров из других стран.