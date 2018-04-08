В России начали блокировать Telegram

Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к мессенджеру Telegram. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщает сайт ведомства.

"В Роскомнадзор поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам организатора распространения информации в сети интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership. В связи с этим информация о данных интернет-ресурсах в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа", - говорится в сообщении.

По законодательству РФ, блокировка должна быть осуществлена в течение 24 часов.

Ранее российские СМИ сообщали, что интернет-провайдеры приступят к блокированию мессенджера Telegram в понедельник, 16 апреля.

Позже в Telegram рассказали, как будут обходить блокировку.

Источник: korrespondent.net