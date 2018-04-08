В Пинске 16-летний мотоциклист заработал 10 протоколов от ГАИ

Десять административных протоколов выписали сотрудники ГАИ Пинска несовершеннолетнему водителю мотоцикла, который не остановился по требованию инспекторов после нарушения ПДД. Как рассказали в ГАИ Брестской области, погоня за несостоявшимся байкером произошла во второй половине дня 13 апреля.

Началось все с того, что водитель мотоцикла Racer на глазах у сотрудников ГАИ проехал на красный свет перекресток улиц Первомайская и Парковая, не пропустив пешеходов. Инспекторы, стоявшие в машине на светофоре, последовали за нарушителем, который не реагировал на неоднократные требования об остановке. Во время погони мотоциклист выезжал на полосу встречного движения, двигался по тротуару и газону, совершал другие нарушения, но в конце концов был задержан.

Выяснилось, что управлял байком 16-летний учащийся 10-го класса из деревни Пинковичи Пинского района, а в качестве пассажира с ним ехал его 17-летний приятель, учащийся 11-го класса.

В ходе беседы в ГАИ молодые люди рассказали, что насобирали на покупку мотоцикла из карманных денег, а поехали по улицам Пинска, чтобы проверить мотоцикл перед покупкой, оставив его владельцу, своему односельчанину, 100 рублей залога.

После детального общения с подростками, сотрудники ГАИ передали несовершеннолетнего лихача родителям.