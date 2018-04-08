Лукашенко летит с официальным визитом открывать посевную в Молдове

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18-19 апреля совершит официальный визит в Молдову. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе главы белорусского государства. В Кишиневе у белорусского лидера запланированы переговоры с президентом и премьер-министром Молдовы, посещение института растениеводства "Порумбень" и участие там в церемонии по случаю начала посевной кампании.

С президентом Молодвы Игорем Додоном Александр Лукашенко обсудить развитие белорусско-молдавского сотрудничества, совместную работу в рамках Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств.

На переговорах с премьер-министром Павлом Филипом президент Беларуси обсудит расширение экономических связей в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, производственной кооперации, инфраструктурных проектах, на совместных предприятиях, в энергетике, сотрудничество в гуманитарной и правоохранительной сферах, проинформировали в пресс-службе.

В рамках визита белорусского лидера в Молдову ожидается подписания ряда международных документов, главы государств также откроют белорусско-молдавский форум делового и межрегионального сотрудничества.

Читайте также: Лукашенко: никакой я не аграрий, я просто деревенский человек