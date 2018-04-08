В России определились относительно блокировки VPN-сервисов

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Инициатива о блокировке VPN-сервисов не нашла поддержки в Роскомнадзоре. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщает РИА "Новости".

В ведомстве считают, что все уже есть в законах, заявил РИА Новости глава ведомства Александр Жаров.

По словам Жарова, Роскомнадзор не поддержит введения дополнительных мер. "Нет (не поддерживаем — ред.). Все необходимые полномочия уже есть в законодательстве", — сказал Жаров. По его словам, ограничить доступ ко всем VPN невозможно, к конкретным — "вполне реально".

В пятницу зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников заявил РИА Новости, что Госдума в связи с блокировкой мессенджера Telegram проанализирует необходимость законодательно исключить использование VPN-сервисов.

Источник: korrespondent.net