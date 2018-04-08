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18. 04. 2018

В России могут заблокировать Facebook

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Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил в интервью газете Известия, что ведомство может заблокировать Facebook до конца 2018 года, если компания не выполнит требования закона о локализации баз данных на территории РФ.

"До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации − а они уже значительно опаздывают по срокам − и соблюдение иных законов", − сообщил Жаров.

Он подчеркнул, что если ничего или что-либо из перечисленного не будет выполнено − встанет вопрос о блокировке. Глава росийского ведомства также рассказал, что встречается с представителями Facebook "где-то раз в полгода".

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России.

Согласно закону РФ о персональных данных, который вступил в силу 1 сентября 2015 года, сайты обязаны хранить личные данные россиян на территории страны. Нарушители закона на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение  блокироваться.

 

Источник: korrespondent.net

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