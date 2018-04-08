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18. 04. 2018

Прогноз погоды: похолодание, дожди и оранжевый уровень опасности

В Беларуси в среду, 18 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по северо-восточной половине кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Максимальная температура воздуха +10.. +16°С, в южных районах до +18°С.

В Минске сегодня: кратковременный дождь (вероятность дождя 50-60%). Температура воздуха утром +7.. +9°С, днем +12.. +14°С, вечером +12.. +14°С, сообщает Белгидрометцентр.

На завтра, 19 апреля, синоптики вынесли штормовое предупреждение. Оранжевый уровень опасности объявлен в связи с тем, что в дневные часы четверга на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

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