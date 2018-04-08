18 апреля 2018, среда, 08:46
+14°C
Завтра +13°C
+14°C
Завтра +13°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,51
18. 04. 2018

МВФ резко улучшил прогноз роста экономики Беларуси

Международный валютный фонд прогнозирует в своем апрельском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook), что ВВП Беларуси по итогам 2018 года вырастет на 2,8%. В предыдущем обзоре МВФ оценивал предполагаемый рост ВВП Беларуси в 2018 году на уровне 0,7%.

Что касается роста валового внутреннего продукта Беларуси в 2019 году, то на данный момент аналитики МВФ оценивают его на уровне 2,4% (официальный прогноз белорусских властей на 2018 год – рост на 3,5%).

В обзоре, опубликованном 17 апреля, также говорится, что инфляция в Беларуси в 2018 и 2019 годах будет на уровне 6%, хотя ранее она предполагалась на 2018 год на уровне 7,5%. Власти Беларуси также планируют удержать инфляцию в рамках 6% в 2018 году.

 

Это Интересно
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Детка, я из города ангелов!
— Лос-Анджелес?
— Архангельск.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

  • 2,5 рубля 41 (26,5%)
  • 2,1 рубля 52 (33,5%)
  • 2 рубля 36 (23,2%)
  • Вернется на 1,95 рубля 26 (16,8%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.