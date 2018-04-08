МВФ резко улучшил прогноз роста экономики Беларуси

Международный валютный фонд прогнозирует в своем апрельском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook), что ВВП Беларуси по итогам 2018 года вырастет на 2,8%. В предыдущем обзоре МВФ оценивал предполагаемый рост ВВП Беларуси в 2018 году на уровне 0,7%.
Что касается роста валового внутреннего продукта Беларуси в 2019 году, то на данный момент аналитики МВФ оценивают его на уровне 2,4% (официальный прогноз белорусских властей на 2018 год – рост на 3,5%).
В обзоре, опубликованном 17 апреля, также говорится, что инфляция в Беларуси в 2018 и 2019 годах будет на уровне 6%, хотя ранее она предполагалась на 2018 год на уровне 7,5%. Власти Беларуси также планируют удержать инфляцию в рамках 6% в 2018 году.
новость