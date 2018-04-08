МВФ резко улучшил прогноз роста экономики Беларуси

Что касается роста валового внутреннего продукта Беларуси в 2019 году, то на данный момент аналитики МВФ оценивают его на уровне 2,4% (официальный прогноз белорусских властей на 2018 год – рост на 3,5%).

В обзоре, опубликованном 17 апреля, также говорится, что инфляция в Беларуси в 2018 и 2019 годах будет на уровне 6%, хотя ранее она предполагалась на 2018 год на уровне 7,5%. Власти Беларуси также планируют удержать инфляцию в рамках 6% в 2018 году.