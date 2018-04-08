В Брестской области мужчина погиб, выжигая сухую траву

Житель деревни Пересудовичи Березовского района 1972 года рождения погиб при пожаре сухой травы на территории своего подворья вечером 16 апреля. При этом, как сообщает МЧС, визуально термических повреждений на кожных покровах мужчины нет, также нет следов горения на одежде погибшего.

Труп хозяина дома обнаружен в двух метрах от места горения, обстоятельства его смерти устанавливаются. "В результате пожара выжжена сухая растительность на приусадебном участке на площади 0,1 га. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем со стороны погибшего при выжигании сухой растительности", - информирует брестское областное управление МЧС.