Беларусь поднялась на 41-е место в рейтинге сильнейших армий мира‍

Беларусь в 2018 году заняла 41-е место в рейтинге сильнейших армий мира (2018 Military Strength Ranking), который составляет аналитическая компания Global Firepower. Годом ранее Беларусь занимала в этом рейтинге 49-ю позицию.

Всего в рейтинге 2018 Military Strength Ranking представлены 136 стран. Сила армий оценивается по более чем 50 факторам, а дополнительные очки приносят вхождение в НАТО и обладание ядерным оружием.

На первых местах в нем находятся ядерные державы США, Россия, Китай, Индия и Франция. Рядом с Беларусью расположились армии Узбекистана (39-е место), Румынии (40), Перу (42) и Нигерии (43).