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18. 04. 2018

Сосед спас курильщика на пожаре в Жабинковском районе

На пожаре в жилом панельном двухэтажном двухквартирном доме в деревне Кривляны Жабинковского района днем 17 апреля спасен мужчина, сообщает брестское областное управление МЧС. Из огня пострадавшего в бессознательном состоянии вынес на улицу его сосед по дому.

После прибытия МЧС пострадавшего с отравлением продуктами горения госпитализировали в Жабинковскую районную больницу.

Предположительно пожар произошел из-за неосторожности хозяина квартиры при курении, в результате  помещении повреждено имущество и внутренняя отделка.

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