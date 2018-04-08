Сосед спас курильщика на пожаре в Жабинковском районе

На пожаре в жилом панельном двухэтажном двухквартирном доме в деревне Кривляны Жабинковского района днем 17 апреля спасен мужчина, сообщает брестское областное управление МЧС. Из огня пострадавшего в бессознательном состоянии вынес на улицу его сосед по дому.

После прибытия МЧС пострадавшего с отравлением продуктами горения госпитализировали в Жабинковскую районную больницу. Предположительно пожар произошел из-за неосторожности хозяина квартиры при курении, в результате помещении повреждено имущество и внутренняя отделка.