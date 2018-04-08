В Минске антикризисный управляющий задержан за взятку в 24 тыс. долларов

Сотрудники Комитета госконтроля Беларуси задержали в Минске антикризисного управляющего, подозреваемого в получении 24 тыс. долларов взятки от учредителей одной из фирм, признанных банкротом. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса, проинформировали 18 апреля в КГК.

Решение о ликвидации столичного предприятия было принято в январе 2018 года, однако его учредители не спешили рассчитываться с кредиторами за поставленные товарно-материальные ценности, проведенные строительно-монтажные работы и оказанные услуги. Вместо этого они попытались вывести имущество и деньги из организации.

Для этого владельцы обанкротившегося бизнеса составили фиктивные документы по имеющейся дебиторской задолженности в размере 218 тыс. рублей и дали взятку антикризисному управляющему, чтобы он закрыл глаза на их действия и не выполнял свою обязанность по взысканию задолженности.

Подозреваемый заключен под стражу, расследование продолжается.