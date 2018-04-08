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18. 04. 2018

В Сочи из рабства спасли белоруса, которого били и пытали кочергой

Житель Беларуси приехал на заработки в Сочи, но стал рабом на автомойке, хозяева которой его избивали и пытали раскаленным железом: кочергой и ножом. Об этом сообщается в паблике общественного движения «Альтернатива» во «ВКонтакте».

«Мы получили заявку на освобождение Николая от коллег из белорусского поисково-спасательного отряда, к которым обратились родные пропавшего. Наш координатор по Краснодару Дмитрий приехал в Сочи и ночью, пока хозяева спали, вывез Николая и отправил его в Москву. Мы поможем освобожденному написать заявление в полицию и добраться домой», - рассказали волонтеры "Альтернативы".

Волонтеры сняли на фото следы от ожогов, оставшиеся на ногах пострадавшего.

Освобожденный 43-летний мужчина по имени Николай рассказал, что собирался заработать на курорте денег для лечения пожилой матери от онкологического заболевания.

Сначала он работал на пригородной стройке, а потом ему предложили перейти на автомойку, находящуюся на территории санатория «Парус». Мужчина занимался ремонтными работами, строил заборы, ремонтировал дороги и выполнял другие поручения.

«У него отобрали паспорт, зарплату не платили...», — пишут волонтеры.

Побои и пытки начались в феврале, когда «хозяева» Николая напились и избили его, прижигали раскаленной кочергой. В другой раз они использовали раскаленный нож, и от боли мужчина потерял сознание.

По материалам Lenta.ru

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