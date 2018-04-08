В центре Минска при поддержке банка ВТБ откроется выставка белорусского Дали – Георгия Скрипченко

Торжественное открытие экспозиции «Художник и город» состоится в Минске 17 мая. Выставка традиционно будет проходить на площади Якуба Коласа под открытым небом. Городской проект в этом году представит работы знаменитого живописца Георгия Скрипниченко – знаковой фигуры в отечественном изобразительном искусстве. Масштабная выставка на протяжении более пяти месяцев будет открыта для жителей и гостей Минска, а с 20 сентября продолжит свою работу в Витебске.

17 мая на праздничном открытии площадь Якуба Коласа погрузится в удивительную атмосферу сюрреалистичного искусства. Выступление уличных актеров, уникальная обстановка и сюрпризы ждут всех посетителей в этот день.

В этом году выставка «Художник и город» посвящена творчеству Георгия Скрипниченко, белорусского художника, стоявшего у истоков отечественного сюрреализма. Его работы отличает особая манера исполнения на грани фантазии и действительности, неслучайно Георгия Скрипниченко часто называют «белорусским Сальвадором Дали». В своих картинах художник использует опыт великих предшественников, однако он отказался от излишней эпатажности и писал свои сюрреалистичные сюжеты, опираясь на белорусскую мифологию и исторический контекст. Скрипниченко никогда не трактовал свои произведения. Как рассказывал сам автор, для него было важным, чтобы картины, полные метафор и аллегорий, оставались для зрителя фантастическим ребусом. Организаторы выставки приглашают всех желающих разгадать ребус удивительных картин художника. В Минске выставка под открытым небом будет доступна до сентября.

Проект «Художник и город» реализуется совместно с Национальным центром современных искусств Республики Беларусь. «Задача проекта не только знакомить посетителей с выдающимися современными белорусскими художниками, но и дарить им праздник и немного удивлять. Именно поэтому в этом году выбор пал на такую яркую фигуру как Георгий Скрипниченко, которого часто и не случайно называют «белорусским Сальвадором Дали», - комментирует заведующий отделом рекламы и специальных проектов НЦСИ Захар Дудинский.

«Художник и город» – один из любимых среди проектов банка в области корпоративной социальной ответственности. Банк ВТБ всегда уделяет особое внимание популяризации и развитию современного белорусского искусства. И мы рады, что на протяжении многих лет принимаем участие в проекте, который делает белорусское искусство максимально доступным», - отметил Сергей Дорошевич, заместитель председателя правления банка ВТБ.

Выставочный проект «Художник и город» реализуется на протяжении 7 лет. В 2018 году проект расширит свою географию и с 20 сентября художественная экспозиция работ Георгия Скрипниченко откроется для жителей и гостей города Витебска.

Традиционно репродукции художника будут сопровождаться биографией и текстовым описанием на трех языках – белорусском, русском и английском. Вся дополнительная информация о проекте размещена на сайте higminsk.by, где будут выставлены картины художника, представленные на экспозиции, с возможностью скачивания в качестве обоев рабочего стола на компьютер и на мобильное устройство.

Пятый год подряд генеральным партнером экспозиции выступит банк ВТБ (Беларусь). Проект реализует коммуникационной компаний «GBS» совместно с Национальным центром современных искусств Республики Беларусь при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь и Минского городского исполнительного комитета.