Зубр длиной в 320 километров: в Беларуси создали GPS-рисунок в виде заповедного животного

GPS-рисунок в виде зубра представляет собой небанальный туристический маршрут длиной в 320 километров. Он рассчитан на дневную автомобильную поездку и предлагает за один световой день побывать на Марсе и Юпитере, увидеть экспериментальный советский ветрогенератор, исследовать перевернутый ДОТ, посетить единственную в стране фабрику валенок и деревню времен ВКЛ.

Создание трека инициировала компания АЗС А100, а разработчиком карты стал исследователь Евгений Шапошников.

«Мы отталкивались от необычных точек, которые интересны самим белорусам. Удивительно, что места, нанесенные на карту, сложились именно в рисунок зубра. Например, благодаря трассе М2 у нашего зубра получилась идеальная спина, аэропорт «Минск-2» стал хвостом, а гора Дзержинская – глазом. В целом на карте сейчас 15 точек, о существовании которых знают далеко не все жители страны, но куда интересно было бы и самим съездить, и гостей свозить. К примеру, артефакт из музея в Раубичах – самый популярный архитектурный экспонат в иностранной прессе: материалы о берестяной чаше с зодиакальным кругом постоянно публикуют научные журналы США и Европы», – рассказывает Евгений Шапошников.

По словам разработчика маршрута, в него можно добавлять и другие точки, следуя по карте, форма зубра от этого не изменится, а путешествие получится еще более увлекательным. На GPS-рисунке маршрута каждая точка снабжена интересным комментарием, благодаря чему путешествие вокруг Минска превращается в полноценную экскурсию.

Первыми по новому маршруту стартовали экипажи в рамках автоквеста «Фестиваля бензина А-100», за ходом которого можно было следить в прямом эфире в социальных сетях. Участники экипажей во главе с телеведущей Мариной Кондратьевой и музыкантом Виталием Карпановым не знали, какой рисунок создадут колеса их машин, двигаясь по схеме на карте и выполняя задания квеста. Зрители, подключившиеся к трансляции автоквеста, могли давать свои подсказки в комментариях, общаться с блогерами и параллельно угадывать очертания зубра, которые вырисовывались GPS-трекерами. Трансляцию автоквеста посмотрело более 33 000 человек со всей Беларуси.

Но чтобы по-настоящему открыть неизведанные места Беларуси, мало просто посмотреть на то, как путешествуют другие, – важно сделать это самому. Сегодня любой желающий может загрузить карту с маршрутом-зубром в свой GPS-навигатор и пройти собственный автоквест. Начало маршрута – на АЗС №2 (Боровая, 7).