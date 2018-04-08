На "Линии Сталина" открывается новый сезон танкового биатлона

21 апреля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь пройдет соревновательное шоу «Танковый Биатлон»-2018. Каждый посетитель шоу сможет испытать незабываемые эмоции от бешеных скоростей танков, холостой стрельбы орудий, давки машин и рева моторов.

Для посетителей будут работать интерактивные зоны: каждый сможет попробовать свои силы в исторической викторине, стрельбе из пневматики, сборке-разборке оружия и других активностях, а самые ловкие и меткие участники площадки ГТО будут награждены дипломами и призами. Для маленьких гостей будет работать детская комната и яркое интерактивное шоу клоуна Асясь.

Предварительная программа мероприятия: *

11:00 Начало мероприятия. Открытие экскурсионных и интерактивных зон для посетителей: Экскурсионный маршрут «Линия Сталина»

Детская комната

Катание на лошадях **

Анимация «Стрельба из пушки» **

Квест «Поиск стрелкового оружия»

Выставка техники и вооружения времен Великой Отечественной и Афганской войн 11:30 Открытие соревновательной площадки ГТО "Линии Сталина" 12:00 Начало детского интерактивного развлекательного шоу клоуна Асясь 14:00 Мини-реконструкция «Ржевско-Вяземская операция» 1942г.

14:20 Старт соревнований «Танковый Биатлон» - 2018!

16:00 Награждение и вручение дипломов.

18:00 Завершение праздника



*организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу

**услуги за дополнительную плату

Как добраться?

Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» находится на 31 км трассы Р28 (Минск - Молодечно), в 20 км от Минской кольцевой автомобильной дороги. Для посетителей, не имеющих личного транспорта, с диспетчерской станции «Дружная» с интервалом в 20 минут отходят маршрутные такси «Минск-Молодечно», на которых, оплатив полную стоимость, можно доехать до остановки «Линия Сталина».

Для владельцев личных автомобилей имеется две оборудованные стоянки на 800 мест.

Посмотреть схему проезда до ИКК «Линия Сталина» можно здесь.

Где приобрести билет?

Все желающие могут приобрести входной билет на сайте ИКК «Линия Сталина» либо в день мероприятия в кассах комплекса.

Покупка билета через сайт до 20 апреля(включительно)*: взрослый 15 руб., детский 7 руб.