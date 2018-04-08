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19. 04. 2018

В Минске объявлен конкурс на лучшее название для строящегося медцентра

Государственное предприятие «Аква-Минск» объявляет конкурс на лучшее название для строящегося в микрорайоне Серебрянка медицинского центра. Основными направлениями деятельности медицинского учреждения станут: малоинвазивная хирургия в гинекологии и урологии, пластическая хирургия, флебология, эстетическая косметология, стоматология, прием врачей-специалистов.

Планируется следующее функциональное наполнение: 3-й этаж - консультативно-диагностический, 4-й этаж - амбулаторно-хирургический и последний, 5-й этаж, стационарное и хирургическое отделения. Так, на консультативно-диагностическом этаже будут осуществляться консультативные услуги терапевта, педиатра, кардиолога, отоларинголога, дерматолога, невролога и эндокринолога, а также ультразвуковая, функциональная диагностика. 

Период проведения конкурса: 19.04.2018 – 14.05.2018. 

Для участие в конкурсе на лучшее название необходимо выслать свой вариант на почтовый ящик pr@waterpark.by в указанные сроки, указать в письме фамилию и имя участника, а также контактный номер телефона. 

Название должно соответствовать тематике объекта, быть легко произносимым, читабельным и запоминающимся. 

В конкурсе принимают участие только оригинальные названия. Уже существующие названия медицинских центров и объектов сферы здравоохранения, в том числе и на территории других стран, на конкурс не принимаются. 

Если одинаковые варианты будут предложены разными пользователями, то выбор будет сделан в пользу того участника, который выслал предложение ранее. 

Количество вариантов от одного человека не ограничено. 

Информация о результатах конкурса будет опубликована на корпоративных сайтах предприятия «Аква-Минск» после утверждения названия. 

Победитель получит уведомление о выигрыше по тем контактам, которые будут им указаны при отправке заявки. 

Призовой фонд для победителя — сетевая клубная карта «Голд семейная» сроком действия 1 год, которая будет вручена после объявления результатов и заключения договора о передаче прав на использование названия. 

Подробнее о медицинском центре можно узнать здесь: http://waterpark.by/ru/aktsii/novosti/1209-novyj-meditsinskij-tsentr-v-serebryanke-belorusskie-tseny-evropejskij-podkhod

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