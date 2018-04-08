IOWA впервые сняли клип в Беларуси

На минувших выходных в Минске проходили съемки клипа группы IOWA на новую песню «Молчишь на меня». Режиссером видео стал украинец Леонид Колосовский из Mozgi Production, известный по клипам «Время и стекло», «Потапа и Насти», Димы Билана.

Ролик снимали в отремонтированном недавно первом павильоне киностудии «Беларусьфильм». Партнером Кати Иванчиковой по клипу стал актер Марк Богатырев, известный по сериалу «Кухня».

– Мы давно живем в Санкт-Петербурге, но для нас каждый приезд в Беларусь – это праздник. Клип здесь хотели снять давно и вот, наконец, все состыковалось! – говорит Катя Иванчикова.

– У группы уже был самый лучший клип, самый худший клип, самый танцевальный клип. Теперь будет самый родной клип, – отмечает продюсер коллектива Олег Баранов, который также приезжал на съемки.