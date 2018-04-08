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19. 04. 2018

IOWA впервые сняли клип в Беларуси

На минувших выходных в Минске проходили съемки клипа группы IOWA на новую песню «Молчишь на меня». Режиссером видео стал украинец Леонид Колосовский из Mozgi Production, известный по клипам «Время и стекло», «Потапа и Насти», Димы Билана.

Ролик снимали в отремонтированном недавно первом павильоне киностудии «Беларусьфильм». Партнером Кати Иванчиковой по клипу стал актер Марк Богатырев, известный по сериалу «Кухня». 

– Мы давно живем в Санкт-Петербурге, но для нас каждый приезд в Беларусь – это праздник. Клип здесь хотели снять давно и вот, наконец, все состыковалось! – говорит Катя Иванчикова. 

– У группы уже был самый лучший клип, самый худший клип, самый танцевальный клип. Теперь будет самый родной клип, – отмечает продюсер коллектива Олег Баранов, который также приезжал на съемки. 

Премьера песни и клипа «Молчишь на меня» ожидается примерно через месяц, как раз накануне большого сольного концерта IOWA в Минске, который состоится 24 мая в Prime Hall. Билеты от 50 рублей. Продажа в кассах Prime Hall, на сайте Primehall.by, а также Ticketpro и Kvitki.by. Инфолиния: (044) 502-11-11, (044) 716-58-50

 

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