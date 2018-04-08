Бесплатная сеть Free Wi-Fi Minsk заработала с 19 апреля в Минске

Бесплатная сеть Free Wi-Fi Minsk стала доступной в Минске с 19 апреля. Воспользоваться ею могут как жители города, так и его гости, в том числе иностранцы. Под названием Free Wi-Fi Minsk объединены более 100 общественных точек доступа, установленных компанией «Деловая сеть».

«Ранее воспользоваться бесплатным доступом в интернет можно было, подключившись к сети Wi-Fi.BN.BY. Это тестовое название, которое было не самым понятным, особенно для иностранцев. Мы изучили опыт европейских столиц и решили объединить все наши точки бесплатного Wi-Fi в единую сеть под названием Free Wi-Fi Minsk», - пояснил генеральный директор ООО «Деловая сеть» Павел Алексеенко.

На данный момент в сеть входит 115 объектов доступа к общественному Wi-Fi. Сетью Free Wi-Fi Minsk можно воспользоваться во многих крупных торговых центрах, десятках кафе, автозаправочных станциях А-100 АЗС, в ряде больниц, гостиниц, отделений банков. Для подключения необходимо ввести свой номер мобильного и получить на него пароль. Последующие авторизации в сети будут проходить у пользователя автоматически. После подключения сетью можно пользоваться бесплатно неограниченное количество времени, объяснили в компании.

«Деловая сеть» планирует развивать и расширять сеть Free Wi-Fi Minsk, добавляя в нее новые точки доступа. Так, уже в 2018 году общественный Wi-Fi появится на станциях метро "Октябрьская" и "Купаловская".

Бесплатные сети существуют практически во всех крупных европейских городах. В некоторых они принадлежат муниципалитетам, в других – построены частными компаниями. Free Wi-Fi Minsk – это частная инициатива, которая реализована без привлечения государственных средств и направлена на расширение возможностей доступа жителей и гостей столицы к свободному выходу в сеть Интернет. Мы надеемся, что городские власти поддержат нашу инициативу и количество точек будет и далее иметь уверенный рост, отмечают в компании.

В Барселоне оборудовано порядка 630 точек доступа со скоростью 256 Кбит/с, в Берлине – 650, в Париже – около 400. В большинстве европейских городов время и скорость пользования публичным Wi-Fi ограничены. «Деловая Сеть» приняла решение не вводить лимиты по скорости интернет-соединения в сети Free Wi-Fi Minsk.