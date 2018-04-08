Минкультуры РФ предложило снять фильм о "Новороссии"

Министерство культуры России считает необходимым создание фильма или сериала про так называемую "Новороссию" и ждет работ от сценаристов. Об этом сказал замглавы ведомства Владимир Аристархов, сообщает Интерфакс в четверг, 19 апреля.

"Подобно тому, как уже создан фильм про Крым, нам необходим фильм или сериал про "Новороссию", – сказал Аристархов на конференции "Культурное пространство народов России и Донбасса" в Москве.

Российский чиновник отметил, что поддержка кинопроизводства относится к полномочиям Минкультуры и Фонда кино, и в ведомстве "ждут хороших сценариев для фильма о "Новороссии".

"Мы ждем талантов, мы ждем, чтобы к нам обратился кто-то, кто нам даст хороший сценарий, а сценарий мы вынесем на экспертный совет. Пока такого сценария у нас нет, мы ждем и надеемся, что такое хорошее кино должно быть создано", – сказал замминистра.

Ранее экс-глава "минобороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заяявил, что в Москве хотят возродить идею "Новороссии". Соответствующие указания якобы получили российские СМИ и политтехнологи.

Источник: korrespondent.net