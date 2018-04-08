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19. 04. 2018

В России на фоне блокировки увеличилась популярность Telegram

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С первого же дня блокировки мессенджера Telegram в России его использование не только не уменьшилось, но и начало расти. Это следует из данных, подготовленных аналитической компанией SimilarWeb по просьбе РБК.

Отмечается, что 16 апреля у сайта telegram.org было 1,2 млн посетителей из России, что на 27% выше, чем 9 апреля (аудитория сервиса может меняться в зависимости от дня недели, поэтому сравнивается понедельник к понедельнику).

Количество совершаемых за день скачиваний приложения Telegram для платформы Android российскими пользователями выросло за неделю более чем в два раза, до более 102 тыс. загрузок. Приложение в итоге оказалось установлено на 19,9% всех устройств, работающих на платформе Android в России (на 9 апреля этот показатель составлял 19,5%). Из тех, у кого было установлено приложение, по данным на 16 апреля, его использовали 51,59% против 38,98% неделей ранее.

SimilarWeb не анализирует показатели для iOS; по данным Deloitte, на середину 2017 года более 70% основных телефонов пользователей в России были на Android.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что блокировка мессенджера угрожает безопасности РФ.

Источник: korrespondent.net

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