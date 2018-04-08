1 июля в Минске пройдет большой музыкальный фестиваль европейского формата

1 июля прямо на территории аэропорта «Минск-1» пройдет крупный музыкальный фестиваль европейского формата - «21 век». В летнем open-air участвуют звезды первой величины: уже подтвержден приезд Земфиры, LP, Дельфина и Therr Maitz. Что еще ждет минчан на фестивале и где же купить билеты на «21 век» прямо сейчас — в материале AFISHA.TUT.BY.

Первые хедлайнеры объявлены. Но помимо отличной музыки на площадке старого аэропорта «Минск-1» будут все маст-хэвы интеллигентного опен-эйра: зеленые газоны, фуд-корты, развлекательные зоны, а еще тонны света, звука, эмоций и бесконечный музыкальный драйв.

Крупные музыкальные фестивали с акцентом на лайнапе и звездах мировой величины на территории города проводятся так редко, что неплохо бы занести 1 июля в календарь уже сейчас. Сообщите друзьям, что в этот день вы заняты. Или предложите встретиться в «Минск-1». Ведь никаких проблем с транспортом, как на загородных фестивалях, здесь нет. А за Земфирой даже не придется ехать на московский «Пикник «Афиши» - она будет здесь.

Саундтрек к минскому лету. Что мы услышим?

На стойках регистрации бывшего аэропорта отметятся Земфира, LP, Дельфин и Therr Maitz, а также другие топовые российские и зарубежные артисты, имена которых организаторы пока держат в секрете.

После того как два года назад Земфира заявила, что с гастролями выступать больше не будет, белорусам не оставалось ничего, кроме как «в сердце поглубже вклеить портреты». Но в этом году певица выступит на сцене фестиваля. Теперь у белорусских фанатов есть шанс еще раз спеть вместе с ней сердечные «Ариведерчи» или «Бесконечность».

Почувствовать себя свободным и счастливым, не выезжая за пределы МКАД, помогут Therr Maitz. Группа, в заслугах у которой титул «Лучший исполнитель 2015 года» в российском iTunes, а в кармане – премия MTV Europe Music Awards в категории Best Russian Act, разбавит плейлист пикника заводным инди-попом. Антон Беляев, основатель и лидер группы, полуфиналист проекта «Голос», прославился своим пристрастием ломать форматы и рамки. У Therr Maitz за плечами «Пикник „Афиши“», «Усадьба Jazz», «Дикая Мята», «Стереолето», «Maxidrom», ParkLive, Sziget, Atlas Weekend, а теперь будет и «21 век».

Перца летнему звуку добавит LP (Лаура Перголицци) со своим фирменным драйвом, вибрирующим вокалом, мальчишеским свистом и неизменной укулеле. Поклонники безошибочно узнают ее композиции по первым тактам, даже когда их исполняют другие артисты – Рианна, Шер, Кристина Агилера, Джо Уолш. У минчан есть всего 3 месяца, чтобы научиться свистеть так же, как LP, и своими трелями составить компанию харизматичной певице.

На том же open-air «мы обязательно встретимся, слышишь?» – с самим Дельфином. Минчане услышат и проверенные временем хиты, и композиции из нового альбома «442», который вышел только в марте этого года.

Цена билетов: 21 рубль.

Подробности на afisha tut.by

Инфолиния: 033 365 00 00

Генеральный партнер фестиваля - онлайн-гипермаркет 21vек.by.