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19. 04. 2018

Президент Молдовы хочет в стране "такую диктатуру, как в Беларуси"

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что хочет в своей стране "такой диктатуры, как в Беларуси", и выразил уверенность, что этого хотят и большинство молдаван. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает NewsMaker.

"Я бы хотел, чтобы у нас была такая диктатура, как у вас - в сельском хозяйстве, в экономике, в социальной сфере. И, поверьте, большинство граждан Молдовы этого хотят", - сказал Додон Лукашенко.

По его словам, Молдове импонирует политика Беларуси, которая "твердо отстаивает свои национальные интересы".

"Мы тоже говорим, что надо дружить со всеми и брать лучшее отовсюду", - подчеркнул Додон.

Он также выразил уверенность, что "большинство граждан Молдовы завидуют белорусам", аргументируя это тем, что по всем международным рейтингам качество жизни в Беларуси по многим показателям лучше, чем в Молдове.

В свою очередь Лукашенко сказал, что "приехал в Молдову, как в свою родную республику". Белорусский президент назвал Молдову благодатным местом в бывшем СССР и "одним из лучших мест в мире для жизни людей".

"Вы будете жить здесь не хуже, чем в Беларуси. У вас для этого есть все", - отметил Лукашенко.

Источник: korrespondent.net

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