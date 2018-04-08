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19. 04. 2018

В России появилась мера пресечения "запрет интернета"

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении новой меры пресечения в виде запрета на определенные действия, среди которых, в частности, использование интернета. Об этом в четверг, 19 апреля, сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что такую меру можно будет применять по решению суда в отношении подозреваемых и обвиняемых.

По решению судьи указанные запреты, такие как, например, управление автомобилем, звонки по телефону, могут назначаться по одному или комбинироваться.

Возможность наложения запретов допускается также при избрании таких мер пресечения, как залог и домашний арест. 

Также отмечается, что человек, которого коснется ограничение, по-прежнему сможет пользоваться телефоном для вызова экстренных служб, а также для общения со следователем. Суд, однако, может обязать сообщать о всех этих звонках.

Следить за соблюдением запрета будет Федеральная служба исполнения наказаний с помощью электронных браслетов и других средств контроля. Срок действия ограничений - от 12 до 36 месяцев - будет зависеть от тяжести преступления. В случае их нарушения суд может изменить меру пресечения на более жесткую, отправив нарушителя под домашний арест или в СИЗО.

Ранее Владимир Путин подписал закон, запрещающий россиянам использовать средства обхода интернет-блокировок.

Источник: korrespondent.net

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