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19. 04. 2018

В Минске впервые пройдет бесплатный цирковой фестиваль

В Минске 21 апреля впервые пройдет открытый цирковой фестиваль. В ТРЦ «Титан» можно будет бесплатно посмотреть на выступление десятков артистов – от клоунов и акробатов до иллюзионистов, рассказали Телеграфу организаторы.

Необычный фестиваль пройдет в Международный день цирка, который отмечают во всем мире в третью субботу апреля. На один день второй этаж торгового центра превратят в импровизированную цирковую арену. Для посетителей выступят фокусники, гимнасты, жонглеры и маги-иллюзионисты. В частности, артисты Белгосцирка покажут номера с дрессированными собаками, клоунами и девушкой на шаре.

Зрителей будут не только развлекать, но и учить исполнять фокусы. Причем на мастер-классы позовут как детей, так и взрослых. Музей «Квантум» применит к магии силу науки и развенчает трюки известных иллюзионистов. Каждый желающий сможет проявить ловкость рук во время конкурсов с призами.

Посетителям предлагают прийти на фестиваль в праздничных костюмах. За интересный наряд причитается подарок от организаторов.

«Бесплатный цирковой фестиваль впервые пройдет в Минске. Мы постарались собрать вместе артистов, которые представляют разные виды циркового искусства. Каждый из них будет в равных условиях бороться за внимание и любовь публики. Для многих минчан это станет редкой возможностью заглянуть в цирковой мир», – отметили в ТРЦ «Титан».

Первый цирковой фестиваль пройдет в ТРЦ «Титан» 21 апреля с 12 до 15 часов. Вход свободный.

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