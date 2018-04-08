Audi A6 allroad quattro стал «Кроссовером 2018 года» по версии Auto Bild Allrad

Универсал повышенной проходимости Audi A6 allroad quattro завоевал титул «Кроссовер 2018 года» в конкурсе «Полноприводный автомобиль года». Официальная церемония награждения победителей прошла 18 апреля 2018 года во Франкфурте-на-Майне.

Конкурс «Полноприводный автомобиль года» проводится авторитетным европейским изданием «Auto Bild Allrad». В этом году читатели издания выбирали лучшие модели среди 219 претендентов в 10 категориях. В категории «Кроссоверы» победителем стал Audi A6 allroad quattro, опередивший 13 соперников и набравший 13,35% от общего числа голосов.

Audi A6 allroad quattro представляет собой «вседорожную» версию универсала A6 Avant и отличается от него увеличенным дорожным просветом и стальной защитой днища. Постоянный полный привод с центральным дифференциалом обеспечивает превосходную проходимость за пределами асфальта. В стандартное оснащение модели также входят система помощи при движении на спуске и адаптивная пневмоподвеска с дополнительными режимами «allroad» (поднимает кузов еще на 35 мм над землей), и «lift» (увеличивает дорожный просвет еще на 10 мм).

«Auto Bild Allrad» проводит конкурс «Полноприводный автомобиль года» на протяжении 16 лет. За это время модели Audi завоевали 19 побед, включая 7 титулов для Audi A4 quattro.