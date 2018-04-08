В Минск прилетит редчайший самолет Ил-2 времен Второй мировой

В центре Минска 21 апреля в 18 часов приземлится легендарный самолет Ил-2. На территории старого аэропорта Минск-1 пройдет открытая презентация реконструированного штурмовика – одного из двух действующих в мире. После этого самолет отправится на авиасалон в Берлин, рассказали Telegraf.by в Белорусской федерации авиационного спорта.

Взглянуть на некогда боевой Ил-2 сможет каждый желающий с 18 до 20 часов. Военный самолет достали из озера и отреставрировали с исторической точностью, а в Минске он будет всего один день на дозаправке. Ближе к сумеркам он полетит в Брест, после чего через Польшу и Чехию доберется до Германии, где примет участие в авиасалоне ILA Berlin 2018. Для большей зрелищности штурмовик будет сопровождать в небе самолет Як-52 и модернизированный Ан-2 ТВС.





Самолет Ил-2 участвовал в боевых действиях. В 1943 году он принял бой вместе с молодым пилотом Валентином Скопинцевым и воздушным стрелком Владимиром Гуменным. Уничтожив три немецких самолета Ме-109 и подавив зенитную точку, штурмовик был подбит снарядом зенитного орудия, а на обратном пути – еще и обстрелян вражеским истребителем. Атаку отбили, но летчику вместе с раненным стрелком пришлось садиться «на брюхо» на лед озера недалеко от аэродрома. Экипаж выжил, а вот аппарат ушел на дно. Спустя почти 70 лет его подняли из воды и восстановили, после чего тот вновь поднялся в воздух.





Посетить презентацию легендарного самолета можно будет бесплатно, а вход будет организован через здание авиаремонтного завода по адресу Аэродромная, 10.





В следующий раз показательные полеты с участием Як-52 и Ан-2 ТВС состоятся только летом – с 23 по 29 июля в Минске пройдет чемпионат мира по вертолетному спорту. В нем планируется задействовать около 50 вертолетов и самолетов из 15 стран. С 28 по 29 июля белорусская столица также встретит авиационный фестиваль #Пронебо. Посетители увидят различные летательные аппараты – от аэростатов до самолетов. Самым зрелищным моментом обещают стать вертолетные гонки.