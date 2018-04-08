В Беларуси покажут 3D-спектакль по мотивам рассказа Достоевского

В Минске состоится премьера уникального 3D-спектакля на белорусском языке «Аднойчы ў вялізным горадзе», созданного по рассказу Ф.М. Достоевского «Мальчик у Христа на елке». Технологичную постановку готовит Семейный инклюзив-театр «і» (СИТі) при поддержке телеком-оператора velcom. В масштабном спектакле задействовано более 100 человек.

В основе сюжета – история мальчика, который перед Рождеством потерял родителей и остался один в большом городе. Неожиданно происходит чудо – маленький попрошайка попадает на елку к Христу и ангелам, где получает надежду на лучшее будущее для своей души.

«Пьеса, в первую очередь, рассчитана на взрослого зрителя: драма поднимает вопросы свободы личности и выбора, социального неравенства, веры в добро и справедливость. Вместе с тем спектакль будет интересен и для маленьких посетителей от 3 лет – нетривиальный сюжет оформлен в фантастическую сказку с интересными декорациями и эффектами», – отметила художественный руководитель СИТі Ирина Пушкарева.

Публику ожидает яркое зрелище – в постановке задействована вращающаяся сцена, объемные 3D-проекции переднего и заднего планов и другие технологичные решения. На сцене вместе с обычными ребятами будут играть дети с аутизмом – это особенность Семейного инклюзив-театра «і».

«Символично, что премьера спектакля пройдет накануне Международного дня защиты детей. Таким образом, мы надеемся вновь обратить внимание на проблему восприятия особенных людей в обществе, – отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций компании velcom Вячеслав Смирнов. – Это будет уже пятая постановка СИТі за 2 года. За это время в театре разработали и воплощают в жизнь уникальную методику социализации особенных детей, которая не имеет аналогов в мире. И сейчас уже практически невозможно отличить обычных актеров на сцене от особенных».

Премьера спектакля состоится 28 мая на сцене Республиканского дворца культуры профсоюзов (пр-т Независимости, 25). Начало в 19 часов. Стоимость билетов от 5,00 BYN.