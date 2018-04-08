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23. 04. 2018

Пилотам российского Аэрофлота не дают визы в США

Российский Минтранс получил обращение Аэрофлота из-за проблем с выдачей экипажам авиакомпании виз США. Сейчас министерство взаимодействует с МИД для решения этого вопроса, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов, передает ТАСС.

"Конечно, мы получили сигнал и соответствующее обращение от Аэрофлота. Вместе с МИД взаимодействуем по решению поставленных проблем. По нашей информации, определенный запас прочности у Аэрофлота еще есть. Но, конечно, мы сейчас мобилизуемся с нашими дипломатами для решения этого вопроса", - сообщил министр в ходе поездки в Ростовскую область РФ.

Как отмечается, 20 апреля Аэрофлот сообщил, что обратился в МИД и Минтранс России с "большой проблемой - экипажам перестали выдавать визы (США)". При этом в авиакомпании заверили, что имеющихся у экипажей американских виз хватит, чтобы выполнять полеты в США в течение нескольких месяцев.

Источник: korrespondent.net

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Россия
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Анекдот все анекдоты

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- Вот только не начинай!

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