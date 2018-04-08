Алина Талай покажет в Минске свой Harley-Davidson: 27 апреля в 19:00

В пятницу 27 апреля в 19:00 все, кто мечтал лично познакомиться с легендарным байком, смогут это сделать под руководством Алины Талай. Знаменитая белорусская бегунья покажет свой “чоппер” и расскажет, как впервые села за руль. А три девушки, которым повезет больше всего, смогут попасть в колонну байкеров, которая в это воскресенье откроет белорусский мотосезон пробегом H.O.G. Spring Challenge.
Чтобы прокатиться на настоящем “харлее” с настоящими байкерами, нужно оставить заявку на первом сервисе исполнения желаний “Вишлист “Боржоми” и “подписаться” на мечту “прокатиться на харлее”. Трех девушек, которые на задних сиденьях мощных мотоциклов проедут по Минску от Кургана Славы до Дома футбола вместе с клубом HOG Minsk Chapter Belarus, выберет сама Алина Талай. В анкете на вишлист.бел необходимо не только оставить свои контактные данные, но также рассказать о своей мечте и о том, как изменится ваша жизнь после ее исполнения.
Фан-встреча с Harley-Davidson и Алиной Талай пройдет на площадке перед дилерским центром Harley-Davidson Minsk на проспекте Независимости, 84а. Там же пройдут начальную подготовку девушки, которых выберут на сайте вишлист.бел для участия в H.O.G. Spring Challenge.
Что: фан-встреча с Harley-Davidson и Алиной Талай
Где: парковка на Независимости, 84а
Когда: 27 апреля (пятница) в 19:00
Как попасть в колонну байкеров на H.O.G. Spring Challenge: первый сервис исполнения желаний “Вишлист “Боржоми”.
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