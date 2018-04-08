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23. 04. 2018

Алина Талай покажет в Минске свой Harley-Davidson: 27 апреля в 19:00

В пятницу 27 апреля в 19:00 все, кто мечтал лично познакомиться с легендарным байком, смогут это сделать под руководством Алины Талай. Знаменитая белорусская бегунья покажет свой “чоппер” и расскажет, как впервые села за руль. А три девушки, которым повезет больше всего, смогут попасть в колонну байкеров, которая в это воскресенье откроет белорусский мотосезон пробегом H.O.G. Spring Challenge.

Чтобы прокатиться на настоящем “харлее” с настоящими байкерами, нужно оставить заявку на первом сервисе исполнения желаний “Вишлист “Боржоми” и “подписаться” на мечту “прокатиться на харлее”. Трех девушек, которые на задних сиденьях мощных мотоциклов проедут по Минску от Кургана Славы до Дома футбола вместе с клубом HOG Minsk Chapter Belarus, выберет сама Алина Талай. В анкете на вишлист.бел необходимо не только оставить свои контактные данные, но также рассказать о своей мечте и о том, как изменится ваша жизнь после  ее исполнения. 

Фан-встреча с Harley-Davidson и Алиной Талай пройдет на площадке перед дилерским центром Harley-Davidson Minsk на проспекте Независимости, 84а. Там же пройдут начальную подготовку девушки, которых выберут на сайте вишлист.бел для участия в H.O.G. Spring Challenge. 

 

Что: фан-встреча с Harley-Davidson и Алиной Талай 

Где: парковка на Независимости, 84а 

Когда: 27 апреля (пятница) в 19:00 

Как попасть в колонну байкеров на H.O.G. Spring Challenge: первый сервис  исполнения желаний “Вишлист “Боржоми”.

 

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Анекдот все анекдоты

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- Вот только не начинай!

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