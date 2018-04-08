Международный форум Sport Connect расскажет о лучших практиках менеджмента и маркетинга в спорте

7 – 8 июня в Минске впервые пройдет международный форум Sport Connect. На 2 дня в столице соберутся спортивные менеджеры, маркетологи и представители ведущих спортивных клубов и федераций Беларуси и России. Цель форума –создание площадки для обмена опытом, обсуждения глобальных и локальных изменений рынка, тенденций и перспектив.

Спортивные эксперты двух стран поделятся лучшими кейсами из собственной практики, проведут презентации и мастер-классы. Участие в форуме бесплатное – достаточно зарегистрироваться. Количество мест ограничено.

В преддверии знаковых спортивных событий – II Европейских игр 2019 года в Беларуси и Чемпионата мира-2018 по футболу в России – минский Sport Connect объединит более 100 единомышленников и профессионалов в управлении спортивной индустрией.

На форуме выступит более 20 спикеров, среди них: Екатерина Лисица (пресс-секретарь Белорусской теннисной федерации), Андрей Вашкевич (генеральный секретарь футбольного клуба БАТЭ), Артём Васильев (начальник управления маркетинга хоккейного клуба «Динамо-Минск»), Дмитрий Волощик (бренд-менеджер ИТ-компании SoftClub и МФК «Столица»), Ксения Цукарева (заместитель генерального директора по маркетингу и PR хоккейного клуба «Сочи»), представители Дирекции II Европейских игр 2019, «Минск-Арены», Ассоциации «Белорусская Федерация Футбола» и др.

В первый день форума вместе с мастер-классами участников ждут увлекательные экскурсии по крупным спортивным объектам: «Минск-Арена» и «Борисов-Арена».

Второй день форума продолжат вдохновляющие истории. Эксперты расскажут о своих самых успешных проектах, раскрыв все детали: от зарождения идеи до ее реализации. Особое внимание участники форума уделят следующим темам: развитие массового спорта, спортивный маркетинг, работа с болельщиками, партнерское взаимодействие с государством и бизнесом.

Также спикеры и участники обсудят опыт подготовки и проведения международных соревнований и эффективного управления спортивными объектами. С программой международного форума можно ознакомиться здесь.

Модераторами форума Sport Connect выступят Ксения Цукарева (хоккейный клуб «Сочи», Россия) и Иван Караичев (Коммуникационное агентство Blue Media, преподаватель спецкурса по-спортивному PR в БГУ, Беларусь).

– Девиз Sport Connect – мы сообщество для неравнодушных профессионалов. На форуме не бывает чтения докладов по бумажке и формальных выступлений для галочки. Каждый спикер представляет яркий и содержательный кейс и всегда готов к дополнительным вопросам – либо о своем проекте, либо в рамках обсуждения более общих вопросов, которые волнуют разных менеджеров в индустрии. Наша цель – это диалог двух национальных школ и экспертиз, – отметил Андрей Муравьев, директор по коммуникациям Группы Интеррос.

К участию в международном форуме приглашаются все неравнодушные к спорту и заинтересованные в его развитии стороны: менеджеры, маркетологи и PR-специалисты, представители спортивных организаций, спортивные журналисты, представители бизнеса и энтузиасты отрасли.

Зарегистрироваться на минский Sport Connect можно с 23.04.2018 здесь: sport-connect.by. Количество мест ограничено. Первые 80 зарегистрировавшихся участников смогут принять участие в форуме.

Справка:

Проект Sport Connect был создан при поддержке Российского Международного Олимпийского Университета (Сочи) в 2016 году. Sport Connect развивается как площадка для презентации и обсуждения профессионалами лучших практик в спортивной индустрии. У SC существует множество форматов: большой форум в Сочи, клубы в Сочи и Москве, выездные форумы в регионах (уже прошли в Норильске и Красноярске), онлайн-формат (www.sport-connect.ru), сборники спортивных кейсов.