Volkswagen представил электрический суперкар I.D. R Pikes Peak

В минувшее воскресенье во французском городе Алес (Alès) был официально представлен электрический суперкар Volkswagen I.D. R Pikes Peak. Новый автомобиль, мощностью 680 л.с. и массой менее 1.100 кг, создан для участия в культовой горной гонке Pikes Peak Hill Climb. Мероприятие пройдет в Колорадо-Спрингс (Colorado Springs), США, 24 июня 2018 года.

Команда ставит перед собой амбициозную цель – побить действующий рекорд «Гонки в облаках» в классе электромобилей, который составляет 8 мин 57.118 с. Для этого автомобиль должен в буквальном смысле совершить рывок в будущее: разогнаться до 100 км/ч за 2.25 секунды – быстрее, чем болиды «Формулы-1» и «Формулы-Е».

Динамичный кузов и ничего лишнего

Конструкторы модели Volkswagen I.D. R Pikes Peak стремились найти идеальный баланс между энергетической мощностью и весом болида, делая акцент не только на максимальных динамических характеристиках, как это обычно бывает с гоночными автомобилями. В название прототипа Volkswagen, предназначенного для гонки на холме Пайкс Пик, по праву включены два элемента, которые отражают его характеристики: буква “R”, олицетворяющая спортивные автомобили, и аббревиатура “I.D.” – символ электрической технологии Volkswagen.

«Как и в случае с серийными моделями Volkswagen, важность полностью электрических гоночных автомобилей для нас будет только возрастать», – отмечает директор Volkswagen Motorsport Свен Смитс (Sven Smeets).

Особенности АКБ

Как и у серийных автомобилей, оборудованных электроприводом, система сохранения энергии спорткара создана на основе литий-ионных аккумуляторных батарей. К элементам аккумуляторов предъявляются очень строгие требования: решающим фактором при создании высокого напряжения является удельная мощность. В отличие от производства серийных автомобилей, перед инженерами автоспортивного подразделения стояла задача добиться не предельного запаса хода, а максимально возможной выходной мощности на пути к вершине Пайкс Пик.

Во время заезда протяженностью в 19.99 км генерируется около 20% потребляемой электроэнергии. Ключевым аспектом здесь является рекуперация энергии: при торможении электрические двигатели, которые в этом случае выполняют функцию генераторов, преобразовывают часть энергии торможения в электричество и подают его в аккумулятор.

Пилот: победитель Ле-Мана и гонки Пайкс Пик Ромен Дюма

Попытку побить текущий рекорд трассы за рулем Volkswagen I.D. R Pikes Peak предпримет пилот мирового уровня и действующий победитель гонки по подъему на гору Пайкс Пик Ромен Дюма (Romain Dumas). Тридцатидевятилетний француз активно принимает подобные вызовы: помимо трех побед в «Гонке в облаках», он дважды пришел первым в марафоне «24 часа Ле-Мана».

Реванш: 24 июня 2018 года

Старт на высоте 2.622 м над уровнем моря, перепад высот в 1.440 метров, 156 поворотов, 100% асфальтовое покрытие трассы и всего одна попытка – не только автомобиль и пилот должны быть в идеальном состоянии, чтобы поставить новый рекорд в классе электромобилей 24 июня 2018 года. Многое будет зависеть и от внешних условий. Важно учитывать, что на вершине Пайкс Пик (4.302 м), где финишируют участники заезда, в конце июня неоднократно фиксировались температуры ниже нуля.