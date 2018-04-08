В Китае погиб мужчина, выпав из аттракциона

В популярном парке аттракционов Xihu Park в китайской провинции Хэнань мужчина погиб, выпав из аттракциона. "Погибший, которому было 23 года, выпал из аттракциона, вращающегося на 360 градусов, из-за того что внезапно отстегнулись ремни безопасности", - сообщает Daily Mail.

Окружающие, заметив, что ему очень сложно удержаться на кресле, стали призывать его спрыгнуть, однако мужчина упал.

Пострадавший был объявлен мертвым вскоре после того, как его отвезли в больницу. После инцидента аттракцион закрыли. Начато уголовное расследование.

Источник: korrespondent.net