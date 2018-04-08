Ученые: заменители сахара не спасают от диабета и ожирения

За последние десятилетия, в связи с повышением осведомленности о вреде избытка сахара для здоровья, резко возросло потребление искусственных подсластителей с нулевой калорийностью.Тем не менее, новые исследования утверждают, что сахарозаменители также могут привести к диабету и ожирению, а переход к диетическим газированным напиткам можно назвать шагом «из огня да в полымя».

Искусственные подсластители являются одной из самых распространенных пищевых добавок во всем мире. Они используются в различных диетах, низкокалорийных газированных напитках и других продуктах. В некоторых предыдущих научных работах уже отмечалось их негативное влияние на здоровье.

Новое исследование, самое крупное на сегодня, отслеживает биохимические изменения в организме после потребления сахара и его заменителей. Ученые из Медицинского колледжа Висконсина (Medical College of Wisconsin) представили свое исследование на ежегодной конференции "Экспериментальная биология" Американского физиологического общества, которое проходит с 21 по 25 апреля в Сан-Диего, Калифорния.

«Несмотря на добавление этих ноль-калорийных искусственных подсластителей в наш повседневный рацион, до сих пор наблюдается резкий рост ожирения и диабета, - сказал автор исследования Брайан Хоффманн. – В наших исследованиях как сахар, так и искусственные подсластители, по-видимому, вызывают негативные последствия, связанные с ожирением и диабетом, хотя и посредством очень разных механизмов».

Авторы проводили эксперименты invitro (в пробирке) и invivo (живой организм). Команда ученых кормила одну группу крыс пищей с высоким содержанием глюкозы или фруктозы (видами сахара), а другую - аспартамом или ацесульфамом калия (обычными ноль-калорийными искусственными подсластителями).Уже через три недели исследователи обнаружили значительные различия в концентрациях жиров и аминокислот в образцах крови.

Результаты показывают, что искусственные подсластители изменяют способ переработки жира организмом и получения энергии. Кроме того, в крови накапливается ацесульфам калия, высокая концентрация которого оказывает вредное воздействие на клетки внутренней поверхности кровеносных сосудов.

«Мы видим, что при умеренном потреблении сахара в организме функционирует механизм его переработки. Когда эта система перегружается в течение длительного периода времени, этот механизм разрушается», - сказал Хоффманн. – Мы также заметили, что замена этих сахаров некалорийными искусственными подсластителями приводит к отрицательным изменениям в жировом и энергетическом метаболизме».

Результаты исследования не дают четкого ответа, что хуже - сахар или искусственные подсластители, вопрос этот требует дальнейшего изучения. Ученые рекомендуют быть умеренным в потреблении как сахара так и его заменителей.

Источник: MedPortal.ru