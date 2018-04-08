Альфа-Банк (Беларусь) покажет переход на новый процессинг в live-режиме

Альфа-Банк в среду, 25 апреля, перейдет на собственный процессинг. В течение дня, пока карточки переводят на новую систему, операции по ним будут недоступны как в интернете, так и в терминалах любого банка.

Переход на новую систему позволит внедрить передовые технологии и сервисы, расширить возможности владельцев карточек и увеличить скорость обслуживания. В частности, меньше времени будет занимать оформление персонализированных карт и можно будет быстро сменить PIN-код. Запуск нового процессинга Альфа-Банк позволит в последующем организовать собственный эквайринг – прием платежей по карточкам в объектах торговли и сервиса.

Кроме того, планируется расширить собственную сеть банкоматов и платежно-справочных терминалов. При этом, как и раньше, можно будет снимать деньги без комиссии в банкоматах системы банковского самообслуживания «СБС», в которую входят «Идея Банк», «Технобанк», «БелВЭБ», «Москва-Минск», «РРБ Банк» и «БСБ-Банк».

Перевод карточек на новую систему потребует частично остановить работу некоторых сервисов. Так, 25 апреля по картам Альфа-Банка будут недоступны любые операции, в том числе платежи в интернете и изменение лимитов. То же самое касается использования карточек в банкоматах и терминалах любого банка. Также не будут работать мобильный и интернет-банк, равно как и нельзя будет пополнить счета и погасить кредиты через ЕРИП.

В то же время все отделения Альфа-Банка будут работать в среду по стандартному графику в режиме консультаций и ограниченного обслуживания. А 23 и 24 апреля время их работы специально продлили до позднего вечера.

Возможность заблокировать или разблокировать карту 23 и 24 апреля можно только в контакт-центре. Заявки на выпуск и перевыпуск карт будут приниматься с 26 апреля, а исполняться – после 10 мая. С 23 по 25 апреля временно нельзя оформить кредитный договор, также нет возможности изменить сумму кредита или лимита овердрафта.

Платежно-справочные терминалы Альфа-Банка будут отключены с 24 апреля по 2 мая включительно. С 26 апреля банкоматы Альфа-Банка временно не смогут принимать платежи ЕРИП. А операции по картам в интернете будут совершаться без пароля 3D Secure. В течение месяца эта технология вновь станет доступна владельцам карточек.

Для юрлиц 25 апреля будут недоступны операции по текущим счетам, к которым оформлены корпоративные карты. Также не будут обрабатываться зарплатные списки. Выплата зарплаты в этот день будет возможна только по заявлению на выдачу наличных со счета через кассу банка.

«Мы рекомендуем заранее позаботиться о проведении необходимых платежей до 24 апреля, в том числе о погашениях срочной кредитной задолженности, при выплате заработной платы и обеспечении командировочными расходами. Также стоит заранее снять со счета в банке необходимую сумму наличных для совершения платежей 25 апреля», – отметили в Альфа-Банке.

За переходом на новый процессинг можно будет следить в режиме реального времени. Для этого специалисты будут вести онлайн-трансляцию на сайте банка. На время миграции банк увеличит число сотрудников контакт-центра и группы поддержки в чате и соцсетях, которые будут работать круглосуточно. Кроме того, Председатель Правления Валерий Смоляк записал видеообращение ко всем клиентам.