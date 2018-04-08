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24. 04. 2018

Проведена первая в мире успешная пересадка пениса с мошонкой

Источник фото: Flickr

В США в больнице Джонса Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд, впервые была проведена успешная операция по пересадке пениса и мошонки.

Операция длилась 14 часов, ее проводили два хирурга-уролога и девять пластических хирургов. Пенис, мошонка (без тестикул) и часть брюшной стенки были взяты у мертвого донора. Пациент пожелал остаться анонимным, однако известно, что он потерял ноги и половые органы в Афганистане, подорвавшись на самодельной бомбе.

«Из-за этого ранения я не могу найти себе пару. Я долгое время ощущал себя конченым человеком, навеки одиноким. Долгое время я даже не мог воспринимать себя как мужчину», — рассказал он.

Операция прошла успешно, тем не менее пациент находится под пристальным наблюдением врачей. Они надеются, что уже спустя несколько месяцев ветеран сможет снова мочиться стоя, а позже будет восстановлена и его сексуальная функция. Однако американец не сможет иметь собственных детей.

Ранее в мире проводились две удачных пересадки пениса, но в тех случаях врачи не пересаживали мошонку и другие ткани.

Источник: Lenta.ru

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