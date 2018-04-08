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25. 04. 2018

"Ливерпуль" разгромил "Рому" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Источник фото: AFP

Английский "Ливерпуль" уверенно обыграл итальянскую "Рому" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА. Во встрече на "Энфилде" во вторник, 24 апреля, Мохамед Салах забил два мяча и отдал две результативные передачи, чем немало огорчил свой бывший клуб.

"Ливерпуль" повел 2:0, забив дважды в концовке первого тайма, а в начале второго буквально смел оборону "Ромы" и увеличил счет до неприличного – 5:0.

Тем не менее римляне не сдались и смогли забить два гола в концовке матча. Счет 5:2 хоть и оставляет "Роме" совсем не много шансов выйти в финал Лиги чемпионов, но все мы помним, что было в четвертьфинале с "Барселоной", где после первого матча римляне также уступали с разницей в три мяча.

Второе четвертьфинальное противостояние в ЛЧ между мюнхенской "Баварией" и мадридским "Реалом" стартует завтра, 25 апреля, в 21:45 по белорусскому времени.

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