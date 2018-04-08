На втором энергоблоке БелАЭС завершилась сварка двух стыков главного циркуляционного трубопровода

В реакторном отделении второго энергоблока Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик – инжиниринговый дивизион Росатома – Группа компаний ASE) проходит один из важнейших этапов строительства – сварка главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ). Этот этап явлется стартом подготовки систем и оборудования первого контура к проливу на открытый реактор.

Сварке ГЦТ уделяется особое внимание, так как от даты завершения этого процесса зависит весь график гидроиспытаний реакторной установки. На данный момент завершена сварка и проведена проверка двух стыков, еще 4 – в работе, их готовность составляет 50%. Четыре бригады специалистов по 36 человек ведут работы круглосуточно.

К сварным соединениям ГЦТ (28 стыков) предъявляются особо жёсткие требования, так как от этого зависит безопасность и эффективность работы энергоблока. Одновременно со сварочными работами профильные специалисты генерального подрядчика и заказчика проводят пошаговый контроль всех выполняемых операций: визуальный, измерительный, радиографический, капиллярный и ультразвуковой.

Ориентиром в сроках выполнения работы служат сроки сварки ГЦТ первого блока Белорусской АЭС, которую специалисты выполнили за 78 суток. При выполнении применяется огромный опыт (более 70 предложений по улучшению), полученный российскими специалистами в рамках реализации Производственной системы Росатома (ПСР на энергоблоках Калининской, Ростовской и Нововоронежской АЭС. Впервые ПСР была применена в 2009 году при подготовке к сварке ГЦТ на втором энергоблоке Ростовской АЭС (генеральный подрядчик Группы компаний ASE). Тогда была проведена предварительная укрупненная сборка блоков трубопровода. Это позволило сократить и количество сварных швов с 36 до 28, и время технологического процесса сварки с 305 суток до 255.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в Островце (Республика Беларусь). Для первой в Беларуси АЭС выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.

Справочно:

Главный циркуляционный трубопровод (ГЦТ) соединяет основное оборудование первого контура: реактор, парогенераторы и главные циркуляционные насосы. ГЦТ имеет диаметр 850 мм, толщина стенок составляет 70 мм и общая длина – более 130 метров. Данный трубопровод предназначен для циркуляции теплоносителя – воды температурой 350 градусов под давлением в 17,6 МПа.

Пролив активных и пассивных систем безопасности на открытый реактор – один из важнейших технологических процессов на этапе подготовки энергоблока к физическому пуску. В ходе пролива химически обессоленной водой промываются смонтированные трубопроводы систем безопасности и систем нормальной эксплуатации, связанных с реактором. Цель промывки – опробование оборудования первого контура реакторной установки, насосных агрегатов систем безопасности и очистка трубопроводов от механических примесей.